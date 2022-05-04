全球寬頻接取設備領導品牌仲琦科技（2419）4日公布4月合併營收為7.8億元，較去年同期成長4％，單月營收年增率開始轉正。隨著仲琦策略布局發展與新產品導入，法人預期仲琦第二季整體營運將大幅成長，年增率持續轉正。
仲琦看好今年行動寬頻網路應用需求依然強勁，目前接單狀況良好；且Wi-Fi 6/6E滲透率持續提升，將進一步帶動換機潮並挹注營運動能。在供應鏈及生產面，仲琦已針對封城及晶片、原物料短缺影響，提前規劃相關調度措施，預期未來出貨暢旺，對今年營運表示審慎樂觀。
全球寬頻接取設備領導品牌仲琦科技（2419）4日公布4月合併營收為7.8億元，較去年同期成長4％，單月營收年增率開始轉正。隨著仲琦策略布局發展與新產品導入，法人預期仲琦第二季整體營運將大幅成長，年增率持續轉正。
仲琦看好今年行動寬頻網路應用需求依然強勁，目前接單狀況良好；且Wi-Fi 6/6E滲透率持續提升，將進一步帶動換機潮並挹注營運動能。在供應鏈及生產面，仲琦已針對封城及晶片、原物料短缺影響，提前規劃相關調度措施，預期未來出貨暢旺，對今年營運表示審慎樂觀。
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