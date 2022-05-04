工業物聯網廠商研華(2395)周三召開線上法說會，第一季營收、獲利創新高，第二季營收估個位數季減，仍年增挑戰一成目標。研華表示，還是物流、缺料等狀況影響，出貨水位會稍微低於第一季，訂單滿足率不高，但未滿足訂單沒有消失，而是往後遞延。

基於當前營運狀況與平均匯率28.9的假設，研華今年第二季的營運展望，預估會有封控影響，合併營收將落於5.30-5.50億美元(約新台幣153.17-158.95億元)，約季減1.39-4.98%、年增7.79-11.85%。毛利率估略降至36.5%-38.5%區間、營益率則落於16-18%區間不變。研華表示，還是物流、缺料等狀況影響，出貨水位會稍微低於第一季，訂單滿足率不高，但未滿足訂單沒有消失，而是往後遞延。

研華2022年第一季合併財務報表。研華2022年第一季合併營收達新台幣161.2億元，年增22.5%、季增2%。首季營業毛利為61.57億元，毛利率38.2%，年減1.4個百分點、季增0.1個百分點，營業利潤30.15億元，營益率18.7%，年增1.3個百分點、季增1.5個百分點，合併稅後淨利為25.72億元，年增34%、季增13%，第一季合併每股稅後盈餘(EPS)達3.32元。研華首季營收及獲利表現，續創歷史新高紀錄。

研華第一季營收以美元表達為5.78億元，年增25%，優於先前預期。在事業群方面，整體而言皆較去年成長，其中以嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)、應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，年對年分別成長27%、86%及66%。除了IIoT因去年基期較高，營收成長相對趨緩，EIoT受醫療專案強勁成長及博弈產業回溫帶動、ACG受惠於多項醫療專案挹注且去年為低基期、SIoT也受智慧醫療、智慧車載、智慧城市等領域皆強勁成長。

在區域表現方面，以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長32%、31%及70%。

今年首季負債比提升至42%，主因為應付股利準備之短期因素；受缺料影響，存貨周轉天數增加至128天新高，然高風險指標(HRI)仍是低水位。研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，各主要市場景氣穩健復甦，全球綠能趨勢帶動電動車、風電等新能源相關需求強勁，過去受疫情影響較深之博弈產業亦恢復正成長，推升研華第一季營收再創新高。接單方面，首季接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.36，顯示暢旺，訂單去化狀況已逐步改善。

展望第二季，受惠於工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，終端市場需求強勁，然關鍵物料缺口、四月大陸昆山廠區與物流封控管制之挑戰猶在，預計第二季約有8~10%之營收遞延影響。內部已成立專案小組積極因應，並啟動昆山與林口兩地產能調控作業，將物料、產能和物流之影響降至最低，維持整體營運穩定性。

去年4月漲價3-6%、今年1月漲價3-8%，今年是否會在啟動漲價？研華表示，會再審慎評估，並沒有明確時間點和明確漲幅。