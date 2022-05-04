嘉義市公費補助民間安裝1090組監視器協助警方辦案，保固期過後維修費用由民眾自付，結果有約3成7的監視器故障未修及撤除，議員促市府有治安需求就應繼續安裝，市警察局長王文澤表示，會研議後續補助安裝的可行性。

市議員蔡文旭指出，嘉義市警察局嘉聯專案補助民宅安裝監視器，用來輔助警方路口監視器辦案、處理車禍案件等治安的需求，2009至2021年每年編列預算補助安裝戶每組4萬元，共安裝1090組，今年也編列152萬元要補助。

蔡文旭指出，有不少監視器保固期過了，損壞了就不維修，形同虛設，但治安上確實有需要、民眾也有意願還是應該繼續補助安裝。

市議員鄭光宏也認為市府一次性補助民眾安裝監視器是為了維護公共場域的治安死角，或是交通要衝有車禍可以調閱監視畫面來釐清肇事過程，保固期過後維修費用由民眾自付，降低民眾繼續維護監視器協警的意願，應想辦法提高民眾意願。

王文澤表示，目前補助民眾安裝監視器1次4萬元，運作4年，累計有1090組，有687組正常運作、392組故障未修或撤除、11組尚未修復，由於補助辦法規定同一地點補助1次。

王文澤表示，如果是必要的地點，監視器壞掉未修，民眾再提出申請，會研議有沒有可行辦法來安裝，今年也編列152萬預計補助安裝38組監視器，目前有6戶提出申請。

市警局表示，全市現有2681具治安要點錄影監視系統（即警用監視器系統），今年有2800萬元預算汰換更新380具機組及鏡頭，從類比式改為數位式，還有提升車輛辨識的軟體功能，以提升監視器的效能。