氣動元件廠台灣氣立第一季合併營收創同期新高，烏俄戰爭推升原物料行情飆漲，加上通膨，致使毛利率下滑，還好費用控制得宜，又有匯兌收益挹注，EPS從去年同期0.66元增加至0.75元，創同期次高。氣立大陸上海廠配合當地防疫措施，4月營收受疫情影響，第二季營運轉趨保守。

氣立4日公布第一季合併營收4.68億元，年增4.66％，營業利益近0.61億元，年減6.32％；稅後淨利0.53億餘元，EPS回升至0.75元，年成長13.64％。氣立表示，氣立第一季營收因自動化設備需求平穩成長而受惠，再攀同期新高，囿於俄烏戰爭及通膨，導致原物料價格持續上揚，毛利率稍有下滑，但費用控制得宜、台幣貶值產生匯兌利益，獲利創同期次高。

氣立表示，大陸上海、昆山地區疫情爆發，氣立上海廠4月初起，配合當地政府封控措施而停工，致使大陸地區產能及出貨都受到影響，雖已啟動台北泰山廠及浙江平湖廠支援出貨因應，仍對4月營收產生衝擊，氣立第二季營運展望轉趨保守看待。然而自動化設備需求依舊存在，封控期間客戶仍持續下單，隨著4月底上海廠已獲准實施封閉式生產復工，氣立產能逐步恢復正常，庫存彈性調配出貨，預期整體營收可望回復成長趨勢。

氣立針對近期台灣疫情升溫情形，落實企業防疫職責，為維護同仁健康安全，主動提供快篩試劑予員工。連假期間過後，到班前進行自主快篩，並密切關切疫情發展，遵照疫情指揮中心規定進行相關防疫應變措施，以維持廠區運作正常。

儘管當前大環境受疫情因素干擾，但全球自動化設備更替需求仍高，法人認為，氣立營運基本面，從長期來看，並未受到太大的影響，對於氣立後續營運依舊持審慎樂觀的態度。