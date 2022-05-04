疫情嚴峻 國稅局櫃台加班收件時間調整 17:522022/05/04 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （報稅示意圖。圖／顏謙隆） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （報稅示意圖。圖／顏謙隆） 因應疫情嚴峻，本土單日感染案例突破2.8萬例，今年所申報的110年度所得稅結算申報期限也展延至6月30日，至於國稅局櫃台加班收件時間也有所調整。 財政部各地區國稅局加班提供申報收件及查詢所得、扣除額資料服務時間調整為6月24日、27日、28日、29日、30日每日中午；另6月30日結算申報截止日，國稅局將延長收件時間至當日晚上7點。 闢新戰場 英媒曝俄準備出兵摩爾多瓦 時間點曝光 營業人轉售預售屋應注意開立發票方式 #收件 #國稅局 #時間 #加班 #櫃台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 節目廣告有誤 應10日內更正 04:102022/05/04 政治要聞 竹縣社區免費PCR 設3篩檢站 04:102022/05/03 地方新聞 遇上物流「塞車」 台東民眾排隊買快篩試劑撲空 17:332022/05/02 生活 因應疫情 所得稅申報國稅局加班時間異動 17:302022/05/04 財經 小資女李雅惠 零工經濟助姐妹創業 04:102022/05/04 地方新聞 陸遼寧號航空母艦隊進西太平洋 國防部：全程掌握中 11:572022/05/03 政治 台鐵員工51出勤有獎！工會怒批分化 交長：他們表現好 11:302022/05/04 生活 台灣銀行業停留在1980年代 黃天牧大喊不服 18:052022/05/02 財經 台鐵工會放話「投票日不加班」 網一面叫好：真的會痛 00:062022/05/04 生活 彌補開唱延期徐若瑄揪麋先生聖皓獻新曲 04:102022/05/02 娛樂新聞 國銀效率停留80年代 黃天牧不服 04:102022/05/03 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。