（報稅示意圖。圖／顏謙隆）

因應疫情嚴峻，本土單日感染案例突破2.8萬例，今年所申報的110年度所得稅結算申報期限也展延至6月30日，至於國稅局櫃台加班收件時間也有所調整。

財政部各地區國稅局加班提供申報收件及查詢所得、扣除額資料服務時間調整為6月24日、27日、28日、29日、30日每日中午；另6月30日結算申報截止日，國稅局將延長收件時間至當日晚上7點。