不過該公司早在一個月前就搬走，目前辦公室人去樓空。（呂健豪攝）

該公司在大樓使用的公司名稱也沒有高登環球的字樣。（呂健豪攝）

經濟部商業司公司登記資料顯示，高登環球生醫公司2020年在變更名稱，資本額僅200萬。（翻攝經濟部商業司網站）

國民黨立院黨團今（4）日召開記者會，揭露中央流行疫情指揮中心的22家快篩試劑採購廠商當中，其中1家「高登環球生醫公司」前身為小吃店，資本額僅200萬元，竟有辦法採購10多億的快篩試劑，高登對媒體回應，獲得南韓原廠支持，並有上司公司合作提供資金，並無不法。不過本報記者實地訪查，卻發現高登所登記的公司地址，早已人去樓空，物業保全表示，該公司在一個多月前就搬走了。

對於國民黨立院黨團的質疑，高登環球今天稍早透過媒體電訪回應，老闆劉緯澤確實曾在多年前經營小吃店，但後來停業，並在近年的疫情期間轉作生技外貿，從事防疫醫療物資等相關買賣，並強調他們與南韓快篩試劑公司「賽特瑞恩」關係良好，並有上市公司合作提供資金，因此才有辦法取得標案，一切過程並無不法。

根據經濟部商業司公司登記資料顯示，高登環球是在2020年11月變更公司名稱，登記地址在新北市三重區重陽路，登記的營業項目從餐飲、食品、文教、電子、資訊軟體乃至國際貿易等，林林總總高達30項

不過本報記者今天下午根據登記資料，前往三重這棟商辦大樓採訪，卻被物業保全告知，該公司早在今年3月底、4月初左右搬走了，目前該地址還沒有其他公司承租，呈現一個人去樓空的狀態。

而且該公司在登記地址所使用的公司名稱，也不是高登環球生醫公司，而是「鷹視力眼訓中心」及「萬澤科技股份有限公司」，保全還告訴記者，若不是曾處理過寄到該地址的高登環球生醫公司相關郵件，也不會知道這家公司在這棟大樓裡。

記者透過登記的電話，在十分鐘內共撥打3通電話，想與高登環球公司進行聯繫，卻發現第一通電話與第三通電話都無人接聽，但第二通打過去卻是正在通話中，代表該電話仍在使用中，至於是剛好都沒人接還是刻意不接，恐怕只有高登環球自己知道。