新華社4日報導，美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員赫夫鮑爾日前接受採訪時說，美國目前面臨高通膨壓力，美政府應減免對中國輸美產品加徵的關稅，採取一切可能措施降低通膨水準、穩定通膨預期。

彼得森國際經濟研究所日前發布由赫夫鮑爾主筆的政策簡報，指出拜登政府忽略了貿易自由化對緩解通膨的作用。報告認為，如果取消川普政府對中國輸美產品加徵的關稅、以「國家安全」為名加徵的鋼鐵關稅等，可以降低美國消費者物價指數（CPI）約1.3個百分點。

赫夫鮑爾說，取消或者削減對中國輸美產品加徵的關稅，能對緩解通膨起到一定作用。他表示，這項舉措的直接影響是有助於降低當前美國CPI資料，而間接影響會更大，因為這對美國企業來說會是一個「相當大的訊號」，表明他們會面臨更多競爭，促使它們放緩價格上漲。

「這有助於降低通膨水準、穩定通膨預期。」

美國勞工部資料顯示，美國CPI同比漲幅已連續6個月高於6％。美國3月CPI同比上漲8.5％，漲幅刷新逾40年峰值。另外，美國商務部上周發布的最新資料顯示，3月美國個人消費支出（PCE）價格指數同比上漲6.6％。PCE價格指數是美國聯邦準備理事會密切關注的通膨指標。

曾任財政部門官員的赫夫鮑爾說，美國需要採取一切必要手段來降低通膨，包括聯邦政府削減開支並降低關稅、美聯儲提高利率等。「這些措施都會對通膨有一定影響，每一點都很重要。」

赫夫鮑爾坦言，考慮到目前政治形勢，預計拜登政府很難在期中選舉前取消或降低川普時期對中國輸美商品加徵的額外關稅，因為一旦撤回這些關稅，拜登政府將面臨美國國內部分議員稱其對中國「軟弱」的批評。他說：「我認為他們會擔心這一點，這會阻止他們做正確的事、做對美國經濟有利的事。」

不過，赫夫鮑爾對於美國白宮副國家安全顧問辛格關於削減關稅的表態感到「非常鼓舞」。辛格日前出席布列敦森林委員會主辦的活動時表示，美方可通過降低對自行車、服裝等中國輸美商品加徵的關稅，幫助抑制物價上漲。赫夫鮑爾對此評價說：「這是一個很好的訊號。」