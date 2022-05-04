由於周末味全龍2場賽事因疫情延賽，樂天桃猿本周只剩與富邦悍將3連戰，不過下周照表定將面臨7天6戰的密集賽事，是否會把索沙升上一軍？總教練曾豪駒表示，主要是看2名洋投的投球表現，再看是否要做洋投調動。

桃猿下周一起將進行主場5連戰，前2天與富邦交手，接下來與龍隊進行3連戰，周六休兵1日後，周日作客台南迎戰統一獅。不過龍隊現在受到疫情影響，下周能否如期復賽仍未可知。

曾豪駒表示，現在就等聯盟宣布比賽是否進行，如果沒有比賽就會再做調整。目前桃猿先發有黃子鵬、狂威、霸林爵出賽較為固定，「姊姊」王溢正可先發有時也可長中繼。

桃猿日前將林子崴、林智平下二軍，今天拉上蘇俊璋、林承飛，曾豪駒解釋，會把林智平下二軍，主要是他在一軍出賽機會不多，讓他到二軍比賽維持手感。

至於第4位洋投索沙目前除了二軍出賽會下南部外，其餘時間都跟著一軍練球，曾豪駒表示，他已經準備好了，就看接下來霸林爵、狂威的表現，再評估是否有需要做洋投調動；如果沒有調動，下周一與富邦的補賽會用本土投手先發，「莊昕諺也是有可能。」