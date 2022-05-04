台聯電（4905）4日召開董事會決議第31次買回庫藏股，買回庫藏股的目的為維護公司信用及股東權益，預訂買回期間為5月5日至7月4日，惟因台聯電近期成交低迷，近期成交量甚至不到十張，因此此波買回庫藏股預訂買回張數僅30萬股，買回價格區間則落在37至55元間，惟台聯電強調，若公司股價低於區間價格下限，仍將繼續買回。

精誠決議配發股利每股5元
正文庫藏股護身 擬買回2萬張
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