台聯電決議第31次買回庫藏股 價格區間估37~55元 18:042022/05/04 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台聯電（4905）4日召開董事會決議第31次買回庫藏股，買回庫藏股的目的為維護公司信用及股東權益，預訂買回期間為5月5日至7月4日，惟因台聯電近期成交低迷，近期成交量甚至不到十張，因此此波買回庫藏股預訂買回張數僅30萬股，買回價格區間則落在37至55元間，惟台聯電強調，若公司股價低於區間價格下限，仍將繼續買回。 精誠決議配發股利每股5元 正文庫藏股護身 擬買回2萬張 #台聯電 #買回庫藏股 #決議 #預訂買回 #價格區間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯大決議 五常行使否決權須說明正當性 04:102022/04/28 話題觀察 保留資金建設遊艇碼頭 亞果決議不配發股利 21:012022/04/26 財經 騰訊再斥3億港元買回庫藏股 近3周九度出手累計27億港元 21:022022/04/07 財經 歐普羅擬終止興櫃掛牌及撤銷股票公開發行案 20:432022/04/29 財經 罕見！勞動局疑洩漏勞檢資料 北市議會決議移送檢調 16:252022/04/13 政治 綠營花蓮黨部調整初選投票資格惹議 今決議改回 20:192022/04/19 政治 《半導體》長科*董事會決議改每季配息 Q2營運可望向上 14:172022/04/30 財經 民進黨新竹市長提名改採徵召 鄭宏輝：準備好了 18:562022/04/24 政治 義大利眾議院通過友我決議 籲重視印太及台海和平 18:232022/04/07 政治 憂社子島開發曙光再滅 議員提案通過下屆市長延續計畫附帶決議 14:552022/04/28 政治 股市短波－亞果遊艇 董事會決議不配股利 04:102022/04/27 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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