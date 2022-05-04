端午將至，煙波飯店新竹湖濱館─醉月樓中餐廳即日起至5月31日推出「煙波福虎粽香禮袋」，其特點為將海、陸、素的食材精華濃縮於端粽裡，另還特別與新竹百年中藥老店「鴻安堂藥房」一同聯名打造「抹草香包」作為送給饕客及旅客的小小心意，希望在疫情之餘，大家也能過個香氣四溢的端午佳節。

煙波指出，「煙波福虎粽香禮袋」是由新竹湖濱館─醉月樓中餐廳打造，內含3款端粽，包括「田園野味扣肉粽」將客家菜中的經典「梅干扣肉」帶進粽子裡，主廚以手工日曬梅干菜、特選醬油及富有華麗油花的豬五花一同文火慢滷至入味，並將嚼勁十足的龍筋巧妙點綴其中，鹹甘滋味中帶點爽脆的口感，搭以軟糯Q彈的米飯，越嚼越香。

「菩提月影羅漢粽」基底以清脆的竹笙搭配具有高營養價值的數種菇類製作而成，其中還吃得到香濃綿密的鳳眼果。

最後則是集結重磅海味精華的「狀元及第海皇粽」，嚴選肉質甘甜且膠質豐富的鰻魚，將其片下後用蒲燒醬汁醃，接續以炭火燒烤至半熟，再將鮑魚、魷魚、櫻花蝦等新鮮海味一同包裹入Q彈糯米中，最後選用桂竹葉包覆入蒸籠。「煙波福虎粽香禮袋」3種口味各2入，售完為止。

另，位於新竹市北門街上的「鴻安堂藥房」已有百年歷史，創辦人謝森鴻中醫師擁有「鴻仙」美譽，如今鴻安堂已承襲至第4代，在新竹市醫藥界屹立不搖。

此次煙波新竹湖濱館特與鴻安堂藥房合作端午佳節禮袋，希望能夠結合在地百年老店共同推廣觀光行銷，將在地的傳統老店及好物帶進煙波旅客及饕客的視野中。該藥房製作的驅邪護身保平安又美觀的「抹草香包」，只要購買「煙波福虎粽香禮袋」即免費贈送，讓民眾在疫情持續籠罩的境遇中，依然能歡度平安、澎湃的端午節慶。