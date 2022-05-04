鉅明（8928）受惠美國主力下游客戶積極下單、以及台幣貶值，4日公布今年第一季營收8.58億元，年增19.83％，不過，每股稅後盈餘達2.02元，比2020年同期的1.23元，大增64.23％，僅次於2015年第一季的2.22元，創歷年第一季次高。

鉅明4日董事會通過今年第一季財報，營收約8.58億元，比2020年的7.16億元，年增19.83％，不過，每股稅後盈餘達2.02元，比2020年同期的1.23元，大增64.23％。

鉅明歷年的第一季獲利高點是2015年第一季的2.22元，2021年第一季每股稅後盈餘2.02元，等於是創歷年第一季次高。

鉅明發言人顏志憲4日表示，今年第一季獲利創歷史次高，除了本業貢獻之外，台幣兌美元貶值的已實現利益和未實現的帳上利益，也是原因之一。

鉅明在今年第一季的「其它利益」約2,760萬元，2020年第一季的其它利益則是負的81.7萬元。