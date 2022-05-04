趨勢科技4日宣布，將旗下車聯網團隊分拆，成立車用資安新公司VicOne，專攻電動車用資安解決方案，同時成立策略合作夥伴計畫，目前加入的夥伴包括Arm、公信電子、台達電子、微軟、緯創等。MIH執行長鄭顯聰則形容，VicOne提供的資安解決方案就如同「EV（電動車）界的莫德納」，在面對未來層出不窮的車聯網駭客攻擊時，能做出最好的防護。

VicOne為趨勢科技百分百持股，VicOne執行長鄭奕立表示，電動車時代來臨，2030年將有95％的汽車聯網，接下來VicOne將提供電動車資安解決方案，公司總部將設立在台灣，團隊則聚焦在日本、德國、美國3大汽車供應鏈聚落，同時推動策略合作夥伴計畫，幫助台灣汽車系統整合商、零組件製造商達到汽車品牌廠的資安要求，搶全球的汽車訂單。

Statista報告指出，2025年全球將有超過4億輛連網汽車於道路上行駛，此外，在平均每台車擁有一億行軟體程式的情況之下，已經超過Windows程式一倍、波音787客機的7倍之多，鄭奕立說，未來的車子將是一座「會移動的大型數據中心」，而當車子被軟體定義，資安的重要性更是不言可諭。

MIH開放電動車聯盟也是VicOne業界夥伴，MIH執行長鄭顯聰則形容，VicOne提供的資安解決方案就如同「EV（電動車）界的莫德納」，將可以在面對越來越多的車聯網駭客攻擊時做出最好的防護。

台灣位處全球汽車供應鏈重要地位，傳統零組件製造商為回應電動車市場發展，積極尋求轉型，迫切讓產品符合國際車廠的資安要求，鄭奕立認為，「合乎法規」卻僅僅只是基本門檻，預期未來層出不窮的駭客攻擊手法下，無法抵擋駭客攻擊的零件供應商將無法在汽車行業立足，因此，「資安」將會是台灣汽車供應鏈的重要營運策略一環。

對此，VicOne推出「策略合作夥伴計畫」，藉由趨勢科技在車用資安研發的能力，提升台灣汽車供應鏈夥伴的資安能力，目前的夥伴包括Arm、公信電子、台達電、微軟、緯創等。鄭奕立表示，結合台灣製造的硬體實力以及台灣軟體人才的資安能力，VicOne將能幫助台灣電動車產業站上世界舞台，搶到全世界的訂單。