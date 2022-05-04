5月繳稅資金需求旺季，凱基銀行祭出信用卡及貸款減壓有感優惠方案。刷卡繳綜所稅最高6期0利率，當月一般消費滿1.5萬元，無需登錄即可獲得額外0.58％刷卡金。信貸提供免開辦費、額度最高800萬元方案，額度型貸款則有隨借隨還不綁約、前90天超低利0.01％方案，多元優惠專案供民眾依需求自行選擇、彈性運用，真正有感減壓。

5月因母親節、繳交房屋稅、綜所稅等主被動因素，向來是民眾資金需求旺季。根據凱基銀行內部大數據庫分析，有近3成卡友透過分期繳稅減輕負擔，其餘則多選擇刷卡後一次繳清。凱基卡友繳稅免手續費已是回饋基本盤，有所得稅分期需求的卡友不限稅額均可選擇分3、6期0利率，繳交房屋稅同享不限金額3期0利率、稅額滿3,000元6期0利率優惠。此外，今年只要是刷卡單筆或分期繳綜所稅，5月份新增一般消費滿1.5萬元皆享當月消費金額0.58％刷卡金加碼回饋，每戶最高可獲500元回饋，毋需登錄且無名額限制，再加計原卡片權益最高可拿到1.58％及其他刷卡優惠回饋堆疊，方案多元、誠意滿滿！

對於稅金較高或希望增加資金運用彈性度的民眾，可考慮各式信貸方案來滿足需求。相較於多數銀行申辦額度上限300萬元，凱基銀行提供申辦額度最高800萬元、開辦費最低0元的信貸方案，堪稱目前業界少有的高額度信貸！高額度方案同時搭配一段式1.58％起優惠利率，不但滿足高稅額的繳稅需求，民眾也可以趁優惠期間申貸，增加資金運用彈性度。

針對想隨時還款，或僅有短期資金需求的民眾，則建議選擇凱基銀行「速還金」前90天0.01%超低利、有動用額度才計息貸款方案，以0.01％利率舉例計算，若動用50萬元90天，利息只需12元，民眾只需提供扣繳憑單、所得清單或三個月收入證明即可申請。

此外，凱基銀同時推出HAPPY GO點數回饋優惠，透過「凱基銀行x HAPPY GO會員」活動專屬連結，或透過HAPPY GO平台的優惠活動專區申貸，且成功撥款後，即享HAPPY GO最高 1萬點回饋優惠！