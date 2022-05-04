這紙條竟自帶旋律！有網友在1處電線桿發現紙條寫「開封優格保七天」，正納悶時才發現原來是知名電視劇主題曲《包青天》經典歌詞「開封有個包青天」，其他網友笑說「有年紀的都懂這個梗」、「這圖自帶音樂耶」，還有網友想出下一句「貼面膜時變中間」、「鐵麵無食便重煎」。

網友在臉書「爆廢公社」分享1張圖，圖片中1處路邊電線桿上貼著1紙條，紙條上只有7字寫「開封優格保七天」，不少路過民眾看到後一頭霧水，不解為何要大費周章貼出優格的保存期限，但網友跟著唸過1遍文字就全懂了，原來是知名電視劇「包青天」的主題曲《包青天》的經典歌詞「開封有個包青天」。

有網友在1處電線桿發現1張紙條寫「開封優格保七天」，仔細唸過後就發現原來是知名電視劇主題曲《包青天》經典歌詞「開封有個包青天」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

網友紛紛留言「做這個貼紙是要幹嘛啦」、「唸這幾個字，突然變得中氣十足，手不自覺得想要拍桌子，這正常嗎」、「有年紀的都懂這個梗」、「這圖自帶音樂耶」、「實在不想承認看了兩次居然有旋律」、「第一秒還在疑惑這是什麼…有聲音哈哈哈哈」，還有網友想出下一句「貼面膜時變中間」、「鐵麵無食便重煎」。

此外，許多人不知道，《包青天》的原唱其實是主持大哥胡瓜，由孫儀填詞、楊秉忠譜曲，最早收錄於1993年專輯《天花亂墜》中；當年包青天在台灣爆紅，主演金超群演了720集包青天走紅，當年香港2家電視台為爭奪收視，竟同時買進包青天，並在同一時間播放同一集劇情長達2年，被稱為「雙包案」。