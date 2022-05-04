24歲大陸女星關曉彤，擁有甜美臉蛋和清純氣質，因此有國民閨女、國民初戀的稱號，如今已長得亭亭玉立的她，不僅演藝事業順遂，和男星鹿晗也穩定交往中，近日，她受邀擔任時尚雜誌5月封面人物，並拍攝一系列寫真美照，瞬間引起熱議。

關曉彤近日擔任雜誌《時尚芭莎》電子版5月封面人物，她也拍攝一系列在大自然美景前的寫真照，只見她穿上細肩帶洋裝、透視薄紗禮服，還有一套是只穿黑bra搭黑色短褲，展現完美S曲線好身材。

關曉彤替雜誌拍攝寫真和封面。(圖 ／取自關曉彤微博)

關曉彤完美駕馭各種造型。(圖／取自關曉彤微博)

網友看了都驚呼「哇～一整個美住了」、「仙女本仙沒錯了」、「關曉彤用美貌征服了我」、「國民閨女長成了國民女神」。童星出身的關曉彤，4歲就和爸爸關少曾一起拍戲，也讓她擁有「最美童星」、「國民閨女」的美名。

2017年關曉彤認愛大7歲男星鹿晗，一度讓微博當機寫下空前紀錄，雖然交往5年來頻傳分手，但他們始終用行動證明穩定交往中，上月20日男方迎接32歲生日，關曉彤準時零點發文「生日快樂～」，並公開Tag男友，鹿晗隨後也留言回應，小倆口互動羨煞旁人。