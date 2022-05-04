電影《瞞天過海》情節在台真實上演，胡姓男子從網路招募許姓女子、賴姓與莊姓男子組成竊盜集團，今年1月間前往桃園市中壢區某名錶店，佯稱挑選要價375萬元百達翡麗名錶，賴、莊又藉故引開店員注意，由許女以假錶掉包，再先後離開錶店，店家事後發現名錶遭掉包立即報警。桃園檢警查獲賴、莊2人到案，檢方偵結依加重竊盜罪嫌將2人起訴，許女則因死亡不予起訴，而主嫌胡男仍在追緝中。

據ETtoday新聞雲報導，檢警調查，年籍、姓名不詳的胡姓男子，今年1月透過網路找來許姓女子、29歲賴姓男子與40歲莊姓男子共組竊盜集團，今年1月13日中午12時許，許、賴、莊3人前往中壢某名錶店，賴、莊表示要挑選商品，店員拿出要價375萬元的百達翡麗名錶放在桌面上，賴、莊又藉故要看其他名錶為由引開店員注意，許女趁機用假錶將百達翡麗名錶掉包後先行離開。

賴、莊2人接著也藉故離開，店員要收回桌上的百達翡麗手錶時，赫然發現被掉包，立即向店長報告後報警處理。

許女得手後將百達翡麗名錶交給胡男，兩人到高鐵桃園站將作案衣物裝入藍色背包放置於高鐵置物櫃；胡男事後分別給莊1000元、賴6000元報酬。

桃園警方事後循線查獲賴、莊2人，他們坦承犯案並供稱，透過臉書聽從自稱是胡姓男子的指示犯案，檢方偵結將賴、莊2人依加重竊盜罪嫌起訴，同案之許女因已死亡不予起訴，主嫌胡男仍在追查中。