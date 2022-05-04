中央補助民眾考機車駕照前先到駕訓班上課，但嘉義市缺乏機車駕訓場地，監理所開課時段難符合民眾需求，市議員督促市府與監理所協商加開時段、委請民間汽車駕訓場開辦機車訓練場，市府表示，有媒合駕訓班派車接學生上課。

市議員鄭光宏指出，據警方統計2019年至今年2月，嘉義市機車肇事率18歲至24歲的年輕人占比約34％至30％，而機車肇事致死率有5至6成，凸顯出機車考照非常重要。

鄭光宏說，公路總局2019年起補助考生到駕訓班上課後考照，今年嘉義市有450個名額，但嘉義市3家駕訓班受限於場地，可能僅1家有機會開班，而嘉義監理站開放練習時間1天只有3小時，不符合考照者需求，建議市府媒合場地、夜間時間，讓考照者能上課接受正規訓練。

市府表示，近期已與嘉義區監理所合作，媒合駕訓班派車到學校專車接送學生到駕訓班上課，嘉義大學、嘉義女中有學生報名，結訓後可望於今年底前考取駕照，並透過駕訓班申請訓練費補助。

同時經協商後監理站同意增加練習場開放的時間，上班日除上午10時至12時、下午15時至17時的考照時段及有參訪活動之外，其餘上班時間8時至17時都開放民眾練習。

市府表示，中央補助每人1300元鼓勵考照者上課受訓，未來監理所會視情況彈性增加補助名額，若中央補助名額供不應求，市府將加碼補助300名，而中低收入戶及低收入戶扣除中央補助，餘款由市府全部補助。