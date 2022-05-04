全國身心障礙國民運動會日前落幕，台中市有33名選手、分別在27個項目破大會紀錄，其中卻有4人無法領取破紀錄獎金，市議員林孟令4日質詢表示，獎金發放應以選手權益為優先考量，不應該因制度問題打擊選手士氣；市府也應研擬疫情配套措施、儘量開放場館供選手練習。市議員陳成添則呼籲市府向外延伸，發展更多身障運動。

台中市今年在全障運表現亮眼，勇奪104面金牌、82面銀牌及33面銅牌，林孟令指出，市府今年2月修訂「體育獎金發給要點」，將全障運選手破大會或全國紀錄的成績納入獎金核發，令人無法接受的是，全市有33名選手參加全障運成績破紀錄，其中4人卻因比賽項目的參賽人數較少、大會只取冠軍者頒獎，而無法領取到破紀錄獎金。

林孟令強調，這些破紀錄的選手平時認真訓練，其比賽成績也確實破大會或全國紀錄，且成績同樣是第二或第三名、完全符合發給獎金要求的前6名條件，卻只因該項目參賽選手人數少、可能只取1人頒獎，就被剝奪領取2萬元獎金的資格，相當不公平，也可能影響到他們往後參加比賽的士氣。

林孟令也說，全障運雖已落幕，但其精神應該落實到生活中，目前台中市有6座國民運動中心，其內部設施都對身障者不友善，像是桌球桌、健身器材都讓輪椅族無法使用；此外，受疫情影響，部分體育場館近來都不對外開放，也影響社會體育選手練習，市府應重視此問題並研擬配套措施。

陳成添則說，台中身障運動發展快速，目前有19項身障運動的委員會及相關訓練設施，但好要更好，建議參考韓國、日本作法，可增設坐式排球、輪椅藍球及網球等項目，讓更多身障者投入運動行列。

市府運動局主祕賴東宏表示，在破紀錄獎金發放部分，將研議以選手最大權益為考量；另台中市運動場館都有設置身障者廁所、無障礙通道等，但可能設備無法與時俱進，將與OT廠商溝通規畫充實身障者適合的設備，也會研議發展其他身障運動項目。