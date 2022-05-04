吳岳擎（左）劇中因懼怕看牙，讓牙醫師余晉頭痛不已。（結果娛樂提供）

周予天（左）、張豐豪首次搭擋演CP，兩人有12公分的最萌身高差。（結果娛樂提供）

全新BL劇《我的牙想你》4日公布4位主演吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪的甜蜜CP照，搶先感受牙齒和愛情一樣令人難以自拔的浪漫氛圍，耳目一新的高顏值卡司組合，備受期待。吳岳擎和余晉都是第一次演出BL劇，提到這次和同性談戀愛會不會尷尬？兩人一致認感情非關性別、無關男女，而是在對的時間、遇見對的人就勇敢追求。

吳岳擎與余晉戲外原本僅是點頭之交，回想起試戲當天，兩人分配一起對戲，吳岳擎透露：「余晉給我的第一眼有種霸道感，跟劇中角色的感覺很接近。」余晉不諱言：「在試戲時就覺得跟岳擎對戲很自在、很有火花。」正式配對後，兩人不僅一起打拳、健身、唱歌，開拍前一個月甚至天天約見面討論劇本，真正演出戀愛橋段時，無論曖昧、相視、握手、耳鬢廝磨，各種角度親吻都難不倒他們。

另一對CP周予天、張豐豪擔綱演出，兩人也是第一次演出BL劇，更擁有12公分的最萌身高差。兩人面對相差12歲的「格差戀」，因張豐豪的主動出擊，讓周予天不得不正視內心真正的渴望。周予天表示：「在準備角色時放了一個恐懼的設定給，他害怕交出內心，卻在不知不覺中交出了自己。」

《我的牙想你》由結果娛樂出品，有意思國際傳媒製作，監製蔡妃喬、製作人潘心慧、金鐘導演姜瑞智、編劇林珮瑜共同創作。創作源起於愛情和看牙一樣，害怕就無解，得有勇氣坐上診療台，在一次又一次的治療中，找出最對的方式，讓你的愛情得到最好的照顧、最完美的對待。第一波亮眼卡司集結吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪參與演出，更多精彩卡司將陸續公開。預計2022下半年上檔，敬請期待。