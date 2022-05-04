園主李萬益。（蔡明亘攝）

花園緊鄰觀音白千層大道。（蔡明亘攝）

有遊客專程從林口騎機車來賞花。（蔡明亘攝）

桃園市觀音區一處祕境中，藏有一座白千層鐵砲百合花園，緊鄰白千層大道，一眼望去白色花海盡收眼底，吸引遊客前來。其實這座花園藏有對母親的思念，園主李萬益分享過往回憶，未來也計畫栽種短期花卉，讓遊客全年都能賞花。

談到建立白千層鐵砲百合花園的緣由，李萬益分享，母親2013年3月因淋巴癌接受化療，他放下工作全心陪伴，深怕留下遺憾，因當時醫師和護理師都相當照顧他們，便和母親約定要種百合花送給醫院工作人員，感謝他們的照顧，約10個月後母親離世，當時百合花未開，他仍遵守約定將花送到醫院。

後來在李萬益照顧下，百合花愈種愈多，逐漸成為知名景點，白千層鐵砲百合花園的花期約為4月底至5月中，在此不僅能到白千層大道漫步，還不時有飛機從頭上飛過，是享受寧靜時光的踏青景點。

喜愛旅遊的王姓民眾表示，在社群媒體上看到不少網美分享這座花園，便專程從林口騎機車來觀音賞花，一下車就看到百合花種得很廣，景色相當美。

另名陳姓遊客也說，疫情期間很多地方都不敢去，只好到戶外走走，便相約三五好友一起來花園散散心，另一側整片綠油油的視野令人放鬆，也吸引許多年輕人到此一遊。