全國文藝節大會及第63屆中國文藝獎章頒獎典禮今(4)日在台北市舉行，由全國重量文藝界司馬中原等貴賓頒獎，表揚文學、音樂獎等12獎項34位傑出藝文工作者。其中資深媒體人田德財，筆耕著書逾半世紀，宏論深遠，深化民眾參與藝術文化，紮根地方厚實文化命脈，對國家社會政經發展、藝文傳承貢獻卓著，榮獲中國文藝獎章（文藝工作獎新聞報導類）殊榮。

中國文藝獎章由中國文藝協會創立，為紀念五四運動選定每年5月4日頒獎，在中華民國文壇及在台灣文學史上具重要地位，從民國49年起至今，頒授給文學作家、畫家、攝影家、戲劇家、舞蹈家等逾五百位傑出藝文工作者。又為表揚文壇先進、樹立楷模，自民國70年起迄今特頒「榮譽文藝獎章」，已有翟君石、何叔寶、郎靜山、蘇雪林、黃君璧等70餘人獲得榮譽。

主辦單位說，資深媒體人田德財榮獲中國文藝獎章（文藝工作獎新聞報導類）之由有三：一、民國58年起在媒體擔任新聞記者，先後在台灣日報、東聲日報、大漢日報8年，六十五年起轉任聯合報28年，九十四年在聯統日報社長2年，九十六年轉任更生日報至今年邁入第15年，新聞採訪52年累積逾六千萬字、照片九萬張，肯定其長年竭盡心力，並具關懷奉獻精神，實難能可貴。

二、舉凡藝術文化活動，田德財詳細撰論，充實國人精神生活、民眾藝文內涵，更以「記者之眼」從東部客家二次移民視角，民國99年間深入報導「尋找失落的客庄」系列專題，深獲客家鄉親與讀者回響，入圍行政院客委會第五屆客家新聞獎，獲時任縣長傅崐萁重視，間接促成花蓮縣政府組改，將民政處客家科升格客家事務處，積極推進傳承客家文化，活化客庄生命力。

三、「今日之新聞為明日之歷史，今日之歷史為昔日之新聞」田德財秉持媒體人專業精神，長年撰述巨量文字和照片拍攝，題材遍及司法、政治、經濟、社會、環保及教育等議題，還編著「消失的行業」、「東部印刷史」、「洄瀾雅集」、「玉石王國」、「東部新聞史」「0206花蓮地震全紀錄」、「觀光飛躍十年」等著作，為地方文史留下珍貴紀錄，讓民眾接觸藝文、了解藝文、喜愛參與藝文。

評審團指出，文化、藝術作品是創作者智慧與心血結晶；傳播媒體為文化藝術創作者及作品極為重要平台。田德財長年為藝文傳播工作，深耕東台灣推廣藝術文化，紮根藝文教育，薪火相傳，對推廣文化、藝術推廣卓有貢獻，逾52年如一日持續不輟為文化、藝術之巨著貢獻者，在媒體界實屬少見。

「這是媒體人的至高榮譽」聯經出版社長兼聯合報願景工程基金會執行長羅國俊，得悉報社資深老同仁田德財在聯合報退休後仍以新聞為職志，秉筆直書，佇立新聞界第一線而榮獲中國文藝獎章，誠摯表達敬佩與祝賀。縣長徐榛蔚、立委傅崐萁獲悉給予祝賀。

東華公共事務研究學會常務理事劉夢蕾博士，會同常務監事張麗珍和監事陳宣瑄代表理事長吳惠貞出席，以及第48屆中國文藝獎章攝影藝術類得獎人陳缺等人前往觀禮祝賀。劉夢蕾分享，田副總過往報導發表刊載所服務過報社及媒體平台，如聯合報知識庫、更生日報新聞網等處皆可搜尋。而其近年編著多本書冊，更代表他參與藝文活動，深耕藝文種子，對文化藝術貢獻，為藝文界推崇與感佩，堪為表率。