台灣賽車教父「廖老大」廖志賢，以親手改裝奧迪TT RS跑0到400公尺加速賽擊敗陸網紅杰尼龜「HG杰爺」，還刷新亞洲紀錄聲名大噪；廖老大平時也喜歡開直播分享想理念與想法，日前開直播點名大學5科系「昆蟲系、漁牧系、企管系、農牧系、經濟系」，若無學以致用，不如高中畢業直接就業，此直播也掀起網友議論紛紛。

一名網友在「Dcard」論壇發文，他日前看了廖老大直播，直播中廖老大點名大學5科系「昆蟲系、漁牧系、企管系、農牧系、經濟系」，若沒學以致用就是浪費錢、浪費4年，讓他上網PO文詢問，這5科系有如廖老大講的「如此不堪嗎」，也詢問讀這5科系的人有什麼想法，「這些領域出社會的強者有人可以回覆嗎？」。

廖老大於0至400公尺加速賽贏過陸網紅杰尼龜後聲名大噪，日前他在直播中點名5科系畢業沒路用，引發網友議論紛紛。（報系資料照）

廖老大於日前直播中點名大學5科系「昆蟲系、漁牧系、企管系、農牧系、經濟系」，其中點名點名企管系，認為讀該系出來的學生能去「管理企業嗎」，還認為自己不可能請一個大學生來幫忙管理企業，並酸大學學到的「東西」和現在社會不同，也認為每間公司有它的管理制度與管理方式，學校學到的內容不一定會被公司納用，還認為要管理企業不是「廠長」就是經理，「一個大學畢業生可當經理嗎」。

不過廖老大也表示，每一件事情並非說的是全部，而是指某部分、大部分，也認為16、17歲已經開始決定，這輩子要變成什麼，若是要讀大學，就要認真讀書，畢業後考醫生、律師或是考公務人員，若是不會讀書想混日子，畢業、當兵後沒有「學以致用」是一件很糟糕的事情。

日前廖老大在直播中點名5科系畢業沒路用，引發網友議論紛紛。（翻攝自Dcard）

廖老大還比喻，若是「昆蟲系」畢業與高中畢業兩者差異，他表示讀大學4年大約要花上100多萬元，但是高中畢業後就業做「CNC」4年工作可賺100萬元以上，兩者相差200萬元，「昆蟲系」只有一張「很好笑的畢業證書」沒什麼用。

文章一出，也吸引網友們紛紛留言表示，「就很傳統的那一輩人的想法吧」、「沒有用的是人， 跟科系無關吧」、「一個在不用學歷的行業生存，當然將學歷無用啊」、「是投對胎才有用吧？」、「他是誰真的沒那麼重要」、「畜牧系笑而不語」；不過也有網友認為「企管系好像真的不知道要幹嘛」、「資管也差不多」、「其實老實說覺得他說的蠻有道理」「有一技之長，提早出社會比唸冷門科系CP值來得高」。