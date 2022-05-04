韓劇女神宋慧喬40歲仍維持精緻美貌，超人氣的她代言與戲約依舊絡繹不絕。喬妹近期擔任品牌珠寶大使，最新活動的出席照片曝光，短髮造型回歸整個人氣場超強；只見她身穿黑色細肩帶洋裝，脖子佩戴亮眼珠寶，隱約透出微性感鎖骨線條，被粉絲大讚是「最好的風景」。

宋慧喬身為法國珠寶品牌代言人，昨(3日)受邀出席公開宣傳活動，由於南韓疫情目前採共存模式，已經公布戶外可以不用戴口罩，讓她得以盡情展露精緻零瑕疵的妝容；為完美襯托出珠寶的光鮮璀璨，喬妹選穿一襲黑色細肩帶洋裝，頂著俏麗短髮，搭配身上變換的高級珠寶，無論項鍊、耳環、戒指、腕錶等配飾都十分相襯。

宋慧喬一登場不僅妝容散發女神光，就連髮型的耳下長度也精準到無懈可擊，讓喬妹的直角肩以及性感鎖骨完全展現，簡約又貴氣的新造型一出爐，立刻吸引網友刷愛心大讚：「女神太美了」、「喬妹真是女神範本」、「什麼髮型都好看」、「喬的鎖骨可以裝水了」、「鎖骨真的是最好的風景」、「年紀越大越美」。

宋慧喬以《浪漫滿屋》和《太陽的後裔》紅遍全亞洲，登上事業巔峰成為韓劇一線女星，她也因為拍攝《太陽的後裔》和男星宋仲基相愛並結婚，兩人假戲真做讓粉絲們都樂見其成；但2019年卻宣布結束不到2年短命婚姻，恢復單身後各自展開新生活，每當有新作品都會引起熱議。