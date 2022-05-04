桂綸鎂4日出席文學影展活動，與她文青女神的形象相當貼合，不過仙氣飄飄的桂綸鎂，透露自己喜歡吃垃圾食物，鍾愛薯條等炸物，像2018年她擔任動畫片《幸福路上》聲優，參加第55屆金馬獎頒獎典禮前一晚，竟在凌晨1點為了想吃炸物爬起床，還因為找不到鹹酥雞攤索性自己動手炸冷凍甜不辣，頗有反差感。

其實桂綸鎂會下廚，有年母親節她就煮了番茄炒蛋、豆乾炒肉絲請家人吃，爸爸吃完還以為是媽媽做的，讚口味不錯，讓身為女兒的她頗驕傲。今年母親節因為疫情關係，需防疫優先，所以桂綸鎂暫無特別安排母親節活動，頂多就是家人聚餐。

提到疫情下的生活近況，自己的日常有無改變？桂綸鎂說：「因為疫情關係，生命的優先順序有調整，我現在覺得生活最重要，以前20幾歲，把更多時間放在工作，現在拍戲可能會等到接到非常有感覺的角色，才再花時間鑽研。」像前陣子有些劇本想找她跟《藍色大門》的陳柏霖再度合體拍戲，但他倆都婉拒。

另曾跟桂綸鎂合作電影《女朋友。男朋友》的導演楊雅喆，最近在臉書宣布新片開拍要徵演員，預告徵選條件得「對全裸有自信」，問桂綸鎂是否敢挑戰看看？她笑說楊雅喆沒有特別來問自己，應該是有其他想法，也說拍裸戲不是自己的死穴，還是要看劇本設定，過幾天兩人正好約碰面，屆時再討論看看。