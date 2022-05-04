俄烏之戰迄今將近 10 周，雙方仍在僵持之中。歐洲紛紛停買俄羅斯石油及天然氣，但是德國經濟部長警告，俄油禁運將會損害歐洲經濟，並引發能源價格大幅上漲。前大使介文汲認為，俄烏之戰再這樣打下去，俄烏還沒有決定勝負之前，德、法就可能先倒下來。

介文汲今(4日)在政論節目《新聞大白話》中表示，法國總統馬克宏、德國總理蕭茲在蓄積能量，等待時機，救他們自己國內的經濟；法國電費聽說漲4倍，德國現在要老百姓洗澡只洗重點部位，食品價格也在高漲，經濟岌岌可危。他認為，德、法要想辦法阻止這場戰爭，再這樣打下去，俄烏還沒有決定勝負之前，德、法就會先倒下來，就像是別人打噴嚏，他們已經得了重感冒。

介文汲認為，馬克宏、蕭茲還要救整個歐洲國家的團結，因為俄烏戰爭及美國、英國在中間攪和，歐洲國家分裂得很厲害，再加上烏克蘭總統澤倫斯基點名罵了很多人，其中馬克宏、蕭茲被罵得很難聽，所以德、法兩國領袖想除之而後快。

介文汲指出，歐洲戰略自主幾乎毀於一旦，若要把歐洲戰略目標找回來，德、法得要沉潛一段時間，可是俄烏戰爭如今已經到了不可收拾的地步，美國正好用盡天上掉下來的餡餅，左打俄羅斯、右批歐洲，德、法首當其衝，不過，這兩國不會坐以待斃。