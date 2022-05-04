方便民眾搭車前往一中商圈。(台中市政府提供)

觀旅局強調，除現有電子票證刷卡上下車外，即日起新增手機行動支付搭乘。(台中市政府提供)

「手機麻耶洞通！」台中市政府觀旅局推動「台灣好行-台中時尚城中城線」，服務持續升級，提供更多元、便利的票證支付環境。觀旅局強調，除現有電子票證刷卡上下車外，即日起新增手機行動支付搭乘；未來將整合沿線食宿遊購行產業優惠，並推動電子套票的包裝，使旅程更輕鬆便利。

台中時尚城中城線，自去年由原11路公車轉型後，針對車輛進行統一彩繪，提供編印資訊豐富的中、英、日、韓多語旅遊摺頁，以及38個站點的多語e化雲端導覽解說旅遊服務，串聯沿線在地商家推出相關搭乘享優惠活動。

便利旅客遊玩台中火車站、台中市役所、柳川、美術園道商圈、審計新村、草悟道、科博館、台中放送局、一中商圈、帝國製糖廠等景點。

觀旅局表示，自去年起此線逐步將驗票機更新成具備QR Code掃描功能的行動支付設備，目前設備支援「Easy Wallet悠遊付」、「一卡通Money」、「icash Pay」，只要上下車開啟行動支付APP，點選乘車碼，再將手機QR Code對準驗票機設備下方鏡頭，即可完成刷卡乘車，既防疫又可輕鬆感受便利旅程。