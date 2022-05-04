台東縣今日新增117名確診者，103名民眾戶籍或居住地分在台東、14名為外縣市醫院通報。某老人養護機構群聚事件，總計63人確診，其中1名70歲重癱確診住民死亡，是否與確診有關仍以中央研判說明為主，目前縣府持續協助該機構完成確診個案分艙分流、並協助馬偕醫院針對機構內人員進行抗病毒藥物評估及給藥。

台東縣衛生局表示，今日新增的117名確診者，年齡介於0歲-95歲不等，其中有54例屬於與確診者密切接觸後有症狀採檢確診、49例為社區型感染、14例為居住外縣市，全縣累計居隔共4300人，1606人仍隔離中。

針對某老人養護機構群聚事件，昨天下午已完成全院236人PCR採檢，總計63人確診（13名員工及50名住民），其中10位住民有發燒及血氧偏低情形，衛生局已緊急安排送醫住院治療。

今早衛生局也接獲該機構通報有1重癱的確診住民死亡，經了解該住民為70多歲男性，因有車禍後腦出血、水腦以及高血壓、糖尿病慢性病史，相關死亡原因是否與確診有關仍以中央研判說明為主。

衛生局表示，雖然中央已取消實聯制但為降低對醫療體系的衝擊，衛生局不僅早已跨科室加派人力協助匡列及分流收治，中央5月起已啟動確診者自主回報疫調系統，請民眾到醫院PCR採檢時、務必填寫正確的手機號碼，方便中央簡訊發送及後續自主回報。

此外，台東今日校園新增13生、2師確診，至今日為止累計共181生、14師。在調整或新增暫停實體上課學校部分：富岡國小附幼全園延長停課至5／10、快樂文理補習班1班延長停課至5／10、豐榮國小1班級延長停課至5／11、復興國小全校停課至5／10、豐田國中1班級停課至5／10、富山國小利吉分校1班級停課至5／10、卑南國中全校停課至5／5、利嘉國小附幼停課至5／6。