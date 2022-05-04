lululemon調查消費者回饋打造符合網球運動所需的產品。（lululemon提供）

為迎接春暖花開的春夏時刻，加拿大休閒運動服飾品牌lululemon特別推全新網球系列，專為滿足球員們的運動需求而生，藉由創新設計，確保每款產品既舒適又能提升運動表現，未來還有高爾夫系列相繼推出。

lululemon今年春夏首推出網球系列，事前特地調查消費者回饋，更特別針對專業運動員的需求進行研究，並邀請知名職業網球冠軍選手Leylah Fernandez成為品牌大使，於邁阿密公開賽上穿著新網球系列，為未來設計和研發提供體驗反饋，期望與運動員共同創造具有最佳性能的產品。

新網球系列的開發，將該項運動的動作特殊性、訓練環境等納入考量。為賦予發球或截擊時等爆發性動態更加靈活自由的感受，特別注意服飾延展性；採用排汗乾爽、柔軟舒適、輕盈的面料，以確保在高強度的戶外訓練過程中，最大程度地減少汗水或服裝刺激的干擾；部分產品也具備可放置網球的口袋或分層，滿足實際需求。本系列亦重視風格與美學設計，除了版型與貼合性，色調更受到著名的印地安泉公開賽的比賽地點棕櫚泉為啟發，考量沙漠與塵埃在全天候之下不同的光線變化，選用能在球場上脫穎而出的鮮明色調為主，包含白、黃、橘等亮色系，使新系列不僅擁有機能性與機動性，也兼具舒適與美感，男女款均有。

lululemon女裝設計副總裁 Kate Warrington Williams表示：「為了推出網球系列，我們整合了各項層面。從面料開始，即確保舒適性，以給予不可思議的零約束感，並研究網球動作，確保人們在執行發球或高吊球這類爆發性動作時依然感覺靈活自如，不受服裝束縛。」