星座運勢網站「星座看看」公布12星座撩人排行榜，前三名的雙子座、天蠍座、天秤座手段高明，成功率極高；但吊車尾的射手座、處女座、金牛座就慘不忍睹了，尤其是最後一名的金牛座，常常有撩人的意思，卻總是搞砸，心有餘而力不足。

▍第一名：雙子座

雙子座頭腦聰明，口才又好，當他想要撩人的時候，攻勢一波接著一波，讓人瞬間淪陷，而且他們又懂得依不同的對象修改攻略，撩人技巧非常高超。

▍第二名：天蠍座

天蠍座觀察力很強，撩人總能瞄準對方的喜好出擊，所以成功機率當然特別高，看中的對象很少能逃得過他們的手掌心。

▍第三名：天秤座

天秤座原本就是社交天才，當他們想要撩人的時候，簡直是信手拈來，畢竟他們本來就很會交際應酬，說些甜言蜜語對他們來說太簡單了。

▍第四名：雙魚座

雙魚座的撩人技巧是與生俱來的，當他們對某個人有興趣，靠本能就能達到撩人的效果，無師自通。

▍第五名：白羊座

當白羊座有喜歡的人，完全藏不住自己的心思，有錢就瘋狂灑錢，沒錢就出力當工具人，他們的撩人方式主要靠一股傻勁，但是買單的人也不在少數。

▍第六名：獅子座

獅子座太自我中心，基本上不太會撩人，不過他們拿出霸道總裁或天后降臨的姿態對某個人好，也會有人因為這一招而心動。

▍第七名：巨蟹座

巨蟹座暗戀的時候太被動了，根本不敢主動攀談，總是看起來畏畏縮縮，連撩人的勇氣都沒有，太膽小了。

▍第八名：摩羯座

摩羯座面對感情太一板一眼，根本不具有撩人技能，中規中矩的交友方式比較適合他們，例如相親，有效率又省時間，最適合摩羯座了。

▍第九名：水瓶座

水瓶座根本不想撩人，有喜歡的人就像幼稚的小學生，故意惡作劇，做些奇怪的事吸引對方的注意，完全沒有把撩人這件事放在自己的字典裡。

▍第十名：射手座

射手座很容易被撩，但自己想要撩人的時候，看起來太像在開玩笑，對方只當他們在耍寶，根本沒意識到他們是在主動搭訕。

▍第十一名：處女座

處女座面對感情非常正經，覺得撩人這件事情太輕浮了，根本不曾有這樣的想法，更遑論親自去做。

▍第十二名：金牛座

金牛座其實也有想要撩人的想法，偏偏身體跟不上腦子，一點撩人的技術都沒有，所以他們想要主動出擊時常常覺得很痛苦，心有餘而力不足。