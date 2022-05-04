水泥車司機抱怨，常被機車貼著躲太陽，深感無奈。（截自臉書私密社團《●【爆怨公社】●》）

交通宣導一再強調大車有視線死角，請機車、行人注意遠離。不過仍有人不信邪，一名水泥車司機就無奈PO出一張照片，表示一天到晚有機車貼著他的車躲太陽，害他都要等對方離開才敢起步。

一名水泥車司機在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》貼出照片並發文：「歸剛ㄟ....常常都會有不怕死的跑來旁邊躲太陽....然後龍頭又對著輪胎，請問您是打算起步就往我輪胎撞下去嗎？每次的.....我都必須要等到這些人先離開了我才敢起步，深怕一不注意就送走人家的慈母孝女」。

眾多網友也紛紛建議：「開窗直接叭下去」、「直接罵下去」、「遇到這種我一定下車罵。」、「放個煞車水，讓他有燻一下就跑了」、「一堆傻B都不知道大行車死角多，靠那麼近等於在找死」、「曾經在路上也是看到這個情況，大貨車司機直接開大聲公請他離遠一點，我還有貸款要繳，我笑死」「習慣就好，台灣人不怕死，比較怕太曬太陽」。