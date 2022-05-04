少子化嚴重，毛小孩健康商機無限。根據內政部農委會預估，2021年家犬家貓數量將超過295萬隻，超越國內14歲以下幼年人口，且逐年遞增中。隨著越來越多人飼養寵物，寵物健康意識也日益提升，帶動寵物險投保數量年年成長。根據保發中心的統計，2021年寵物險的相關保費收入已超過新台幣1.6億元，較2020年保費收入成長112％。隨著市場上寵物險商品選擇越來越多，公勝保險經紀率先推出一站式投保平台－寵物險推薦王，方便毛爸毛媽們能夠針對毛小孩的需求，快速找到適合毛小孩的寵物險。

「GOGO保—寵物險推薦王」是公勝保經GOGO保網路投保平台繼旅平險、意外險、汽機車強制險、疫苗險後，新推出的網路投保平台。GOGO保專案負責人楊振和表示，受惠於養寵物的人口變多，寵物險投保件數年年成長，另一主因是寵物沒有健保，除了例行的健康檢查費，一旦生病，相關的醫藥費所費不貲，若沒有寵物險理賠，飼主的經濟負擔不小。

目前投保寵物險除了向熟識保險業務員諮詢購買外，網路投保亦成為多數民眾避免與人接觸的最佳選擇。尤其是疫情增溫，透過網路投保避免人與人的接觸機會，相對提供較佳自我保護，也能保護家中的毛小孩。建議民眾選擇可隨時投保、不須接觸人群的「GOGO保—寵物險推薦王」平台快速投保，這也是現今市場唯一一家可同時投保多家不同寵物險投保的網投平台，該網站也提供簡易試算功能，讓民眾快速查找最適合毛小孩的寵物險。