歷經三個月試營運，台北表演藝術中心預計在7月啟用、8月正式開幕。圖為北藝中心執行長王孟超。（北藝中心提供）

國家文藝獎得主魏海敏將演繹梅派經典老戲，推出《在梅邊之緣》，重現《洛神》、《霸王別姬》與《捧印》。（北藝中心提供）

北藝中心4日舉行記者會，開箱藍盒子劇場和大劇院的「超級大劇院」。（北藝中心提供）

北藝中心4日舉行記者會，多位資深表演者出席參與。（北藝中心提供）

歷經三個月試營運，台北表演藝術中心預計在7月啟用、8月正式開幕，首檔節目將由明華園總團打頭陣，推出新作《東海鐘離》，明華園總團當家小生孫翠鳳表示，還有五路財神的祈福演出，她表示，「希望觀眾朋友們看了可以鴻圖大展。」

孫翠鳳表示，《東海鍾離》是國家文藝獎得主陳勝國沉潛兩年之作，這部作品也讓總團很多年輕人都有角色可以表現，「全劇說的是漢鍾離成道的故事，神仙戲也是總編導陳勝國最拿手的領域，這次還有雙小生，由我和陳昭賢擔任演出，她演開頭，我演壓軸。」

開幕季節目除了明華園總團，還有法國舞蹈大師薩維耶．勒華（Xavier Le Roy）的作品《自我未完成》與《情境產品》，以及全新作品《Still (Life) in Taipei》。此外，國家文藝獎得主魏海敏也將演繹梅派經典老戲，推出《在梅邊之緣》，重現《洛神》、《霸王別姬》與《捧印》。

國內節目之外，北藝中心執行長王孟超表示，他將在5月中旬到英國倫敦參與北藝中心的國際記者會，和設計北藝中心的建築師庫哈斯（Rem Koolhaas） 一起向外媒介紹北藝中心，並拓展國際連結，創造未來和國外場館合作的機會。