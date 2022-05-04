民進黨立委陳亭妃4日質詢經濟部長王美花。（取自立法院議事轉播隨選視訊）

對於經濟部長吳美花今日在答詢立委質詢時指出，有人在國外買到非常便宜的，外館有提到，確實都是來自大陸製的快篩劑。網友砲轟，「準確度高應該才是重點吧……又開始搞意識形態來洗腦嗎？」「到底是人民的性命重要，還是妳的黨的意識形態重要？」「還在政治防疫！」

民進黨立委陳亭妃今（4）日在立法院經濟委員會質詢經濟部長王美花時指出，工業區內的快篩劑用量大，也買不到，要怎麼辦？第二就是價格問題，價格差距很大，自由市場是不是應該有機制？

王美花說，有跟廠商說，價格能不能再搭配實名制作合理調整？廠商現在降到200元左右，能不能有空間再調整？或是大量購買能有更好的價格？再跟廠商溝通。現在也有請國軍包裝，大家都在努力協助。

陳亭妃追問，買不到的問題呢？王美花說，進口部分這幾天比較多，因為要貼標籤，才符合醫材上市規範，貼完標籤後實名制部分上市量比較多。至於企業要如何取得快篩？是否建立平台？王美花表示，實名制全部是進口的部分，國內廠商生產部分目前沒有在徵用範圍內。

陳亭妃建議，國內生產部分歸回市場機制，是否能有一平台，讓企業知道能去哪裡買，經濟部也可以稍微控管一下價格？王美花強調，價格部分確實在跟廠商溝通，能不能再有空間？回去跟廠商問一下，也在跟工業區的主任了解一下。

陳亭妃補充，現在一直在討論台灣的快篩劑是不是（價格）比較高，可是依照現在所看到的相關價格，「並不是」，這會以訛傳訛，就會有一種恐懼心態！

王美花回應，經濟部請外館了解，羅氏跟亞培在台灣的價格是最便宜的，國內廠商因為在國內生產，有一定成本在。有人在國外買到非常便宜的，外館有提到，確實都是來自大陸製的快篩劑。

此新聞在入口網站《雅虎新聞》湧入上千筆負評，網友砲轟，「自己無能，天天駡前朝、推對岸！」「所以德國人比較笨，只用大陸製的30元快篩嗎？」「你就公佈你們到底是多少採購價格」、「整天玩政治真夠噁心的」、「換個台詞好嗎？」「德國能用，台灣不能用？」「當初疫苗也是這樣，結果呢？」「準確度高應該才是重點吧……又開始搞意識形態來洗腦嗎？」「到底是人民的性命重要，還是妳的黨的意識形態重要？」「上次復必泰BNT疫苗...接著快篩劑...這就是.意識形態政府執政...看清楚了嗎??」「萬物皆漲，薪水不漲，然後快篩劑還不讓人民買更便宜的，官阿，只是坐在辦公室內不知百姓疾苦的一群」、「還在政治防疫！」