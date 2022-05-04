總統府疫情燒不停，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府新增5名確診案例，分別為4名總統府員工，分別任職國會組丶負責影像拍攝與剪輯等，另有1名憲兵。上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。

針對今天的疫情狀況，張惇涵提出3點說明：

一、其中1名員工任職於國會組，為4月29日國會組確診個案的密切接觸者，最近一次到立法院為4月21日。其工作密切接觸者共2人，其中1名近期未曾到過立法院，1名最近一次到過立法院為4月25日，這2名密切接觸者快篩皆陰性，已進行隔離。

二、另有1名員工負責影像拍攝與剪輯，其工作密切接觸者5人，快篩皆陰性已隔離。1名員工則是負責採購業務，其工作密切接觸者2人，快篩皆陰性已隔離。1名員工則為工友，因其同住家人日前確診，於3＋4期間篩檢確診，故無匡列工作密切接觸者。

三、憲兵營新增1名憲兵確診，該名憲兵在休假期間同住家人確診，後在3＋4期間篩檢確診，故無營內密切接觸者。

張惇涵表示，上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。