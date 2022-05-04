因應國內快篩市場需求，愛買量販宣布明（5日）起新竹以北的分店，陸續開賣近期通過食藥署緊急專案製造核准長興材料所製造的家用快篩試劑，為市面上少有供應鏈在地化的檢測試劑，每盒1入售價180元，該商品為量販超市通路首賣，透過自我鼻腔採檢，最快10分鐘內判讀結果。

愛買量販新竹以北地區共10家分店，5/5 （四）起陸續販售「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入」，每盒售價180元，每人限購2盒，每店限量開賣，售完為止，每店實際配送數量以各店收到為主。愛買新竹以北地區分店：基隆店、忠孝店、景美店、永和店、三重店、板橋南雅店、桃園店、楊梅店、新竹店、巨城店。

另愛買量販也是超市中少有專業藥師進駐執業的賣場，愛買藥妝藥師段方琪觀察，最近因為輕症在家居家隔離的人變多，因此感冒藥需求大增，店內有販售家庭常備藥，可用來應對輕症的狀況，有需要可以來賣場中的藥妝諮詢。

愛買藥妝藥師段方琪提醒，近來民眾搶購退燒藥、感冒藥，其實更應該注意如何使用藥物，例如「感冒藥+退燒藥（止痛藥）不要混吃」、「服用退燒（止痛藥）後不可喝酒」、「服用感冒藥小心別開車」，和「止痛退燒藥NSAIDs （非類固醇抗發炎藥物）記得飯後吃」，提供大家一些用藥的正確觀念。