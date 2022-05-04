自行車代工廠-明係（6840）受惠歐、美自行車市場需求持續成長，加上零組件供應較去年穩定，提高出貨力道，推升第一季營收達6.73億元，年增率45.71％；在產能稼動率提升下，首季稅後淨利0.35億元、年增逾7倍，每股EPS達1.27元，不僅刷新去年第四季創下的1.18元，更創下單季歷史新高！

明係表示，今年將加入全球自行車前三大品牌之一的新客戶，該品牌的自行車多年來獲專業車手於知名賽事中使用，擁有全球最大的經銷商網絡，原為另一家自行車組裝廠所代工；惟2018年中美貿易戰後，該品牌積極尋求第二組裝車廠供應商，看中明係專注於中高階車款的製造能力，2021年開始下單給明係，預計2022年第二季開始出貨。由於該品牌的訂單屬性為大量且長期，預估在量產後，有機會成為明係的單一最大客戶。

法人預期，明係2022年不僅有新的大客戶訂單，受惠後疫情時代歐洲政府對自行車的補貼與基礎設施的興建，歐盟自行車市場需求暢旺，明係的訂單至少看到2023年底，成長動能無虞；對於2022年而言，因為先前遞延的訂單及歐美市場通路庫存偏低，加上缺料狀況已逐步緩解，明係今年營運可望以去年第四季獲利為基準向前邁進，2022年營收與獲利可期待再創新高。