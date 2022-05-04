砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）4日公布第一季財報，稅後淨利為4,802.7萬元，年減72.65％、季減77.51％，每股盈餘（EPS）0.24元，毛利率自上一季的30.02％下滑至22.73％，創近3年來新低。

宏捷科同日也公布4月營收，較3月略增2.67％、達1.87億元，但年減幅度仍有50％，今年前4月營收達7.98億元，年減44.58％。

受累於大陸手機在疫情籠罩下銷售持續低迷，陸系手機客戶調整庫存，宏捷科4月營收表現仍疲弱。展望第二季，面對終端需求能見度依舊不高的情況，法人預期，宏捷科第二季營收、產能利用率將與第一季持平或恐呈現小幅衰退，須待下半年、最快6～7月才有機會轉趨明朗。

相較於手機需求不振，倒是WiFi方面見到曙光，經過自2021年年底起至今、約四～五個月的庫存消化後，今年1月已開始逐步回溫，隨主晶片缺貨與庫存調整，第二季供需情況可望改善。宏捷科指出，目前WiFi方面整體量有增加，在營收比重上，也因為手機消退，目前WiFi占比回升至回20～25％。

且法人指出，因WiFi 5走向WiFi 6／6E出現加速態勢，預期今年WiFi 6／6E滲透率將快速攀升，也由於主晶片的稀缺，部分業者直接跳至WiFi 6E，進一步帶動高毛利率產品產出增加。

此外，宏捷科低軌道衛星產品已通過客戶認證，據悉，客戶目前正準備下一世代的計畫，宏捷科則靜待其指示出貨。

目前宏捷科在氮化鎵領域持續積極研發，特別是針對5G客戶的要求進行改善，隨稼動率下滑至45～50％，空出來的產能得轉為研發。目前與中美晶、環球晶的合作上，期能將製程定下來，目標在2023年下半年小量量產。