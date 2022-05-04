中信兄弟寵物主題日「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」將於5月7、8日登場，活動2日目前已有將近共500隻汪汪、50隻喵喵報名購票，為最多毛孩的一次。

主題日首日開球嘉賓邀請到「廚佛瑞德Fred」與黃金獵犬狗兒子「Stork」，當天表演嘉賓則邀請到「珺珺和布布」，最會跳舞的邊境牧羊犬布布靠著主人珺珺的指令完美搭配一起共舞，他們曾榮獲日本舉辦的「線上世界盃人狗共舞大賽」全球第三的殊榮，布布將與國際巨星小翔「犬象合體」將會為大家帶來精彩的舞蹈表演。

主題日第2天「狗狗漫步洲際」將首次開放球迷帶著可愛的狗狗在賽後一同進到場內，踏上最夢幻的紅土草皮，賽後與主人來場悠閒地散步，結束在洲際棒球場完美的一天。

主題日兩日也會在球場設置特別席專屬通道入口，場外也設有急救站與寵物廁所區，並舉辦趣味接球大賽及狗狗賽跑等活動，獲得活動冠軍將可擔任「一日狗狗球僮」，球賽中場也將舉行狗狗大胃王比賽。另外，經多方考量，寵物貓較不適合參與場外活動，故場外活動僅限狗狗現場報名參加​。