現年26歲大陸男子劉越騰於2019年10月11日上午在香港嘉頓山區，企圖以水果刀尋死不成，改持刀隨機追殺4名晨間運動婦人，雖未致死，但頸背、心理都受到重大創傷。劉越騰犯案後回大陸向公安自首盼求處死刑未果，又返香港落網，香港高等法院4日審理時，被告坦承涉及4項企圖謀殺罪，法官裁定先為他做精神科鑑定，將案押後至6月6日，屆時聽取求情及判刑。

香港東網報導，案情透露，被告直言當日想將4人置諸死地，目的是為了獲判死刑。但由於香港沒有死刑制度，因此他犯案後，便返回大陸自首。豈料公安說他是在香港犯案，大陸沒有管轄權，不能受理。他只好返回香港，在邊境落網。

被告劉越騰稱，當年是到香港留學，他在大陸長大，事發時住在嘉頓山旁邊的美荷樓青年旅舍。他被控於2019年10月11日，在近石硤尾配水庫（嘉頓山）山邊涉嫌謀殺吳、劉、張及林姓（50至57歲）女子。

案情顯示，當日早上約9時許，來自大陸的被害人吳、劉及張相約到事發地點晨間運動，林婦也在該處做運動，期間林女留意到被告一直站在附近。

約1小時後，被告突然取出20公分水果刀刺向林的背及頸，令她血流如注。其餘3人目擊事件慌忙逃跑，被告從後追上，用水果刀先後向她們襲擊。4名被害人分別頸、背、心口、腹部受傷，其中張女須入住深切治療部，原有焦慮症的林，事後更患創傷後遺症，需要作後續治療。

被告在犯案後離開香港，至在同月13日下午，又經深圳灣管制站再入境時，被港警拘捕。

被告在警詢時表示，他在2019年10月1日持雙程證赴港，在超市購買涉案水果刀打算輕生，結果下不了手。後來改變主意，決定襲擊他人換取死刑，卻發現原來殺人較輕生更困難。

被告續指，事發前，他曾多次到訪嘉頓山想傷人，惟始終未鼓起勇氣，直至當天他觀察良久，認為是機會，便伺機向4名素未謀面的事主下手。事後他想過，留在現場等警察，但終究因害怕而搭乘計程車逃回大陸，但一會兒沒帶證件，一會兒發現雙程證過期、後來是邊境港警提醒可以用護照通關，才順利入境。

回大陸後，他先理了髮再向大陸公安自首，沒想到獲告知因他是在香港犯案，公安不能拘捕他。他於是再返回香港，那時港警已查到他涉嫌重大，發布通緝，一入關便在邊境落網。

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