微風之夜DIOR GRAND TOILE DE JOUY精鋼法式印花腕表，推薦價180萬元。（微風提供）

微風之夜獨家搶先亮相－PIAGET 18K玫瑰金祖母綠寶石三圈耳環，推薦價22萬7000元。（微風提供）

疫情急遽升溫，精品百貨年中的珠寶腕表盛會也分流鑑賞，包括「微風之夜」今年首度不封館，改以3天開放入場，並取消名人走秀的星光紅毯，往年微風董娘孫芸芸皆親自站台，今年因疫情也取消。

微風每年的盛會「微風之夜」，近年多受疫情干擾，而今年也將過去僅限當日的封館形式，調整為5月6日至8日，共3日皆開放入場，以分散人流，每晚18：30至22：00也安排精彩活動，受邀貴賓可依活動時間，選擇喜歡的表演，憑邀請函享優先預約。微風集團董事長廖鎮漢表示，因應疫情所做出各種變革，已成為疫情零售新常態，但有信心未來將會往好的方向前進。

微風之夜這回帶來的百萬精品、千萬珠寶，品項超過百件以上，總價值超過數億元，包括今年BUCCELLATI在微風之夜全台首店，展出全新Opera、Unica、Tulle高級珠寶系列，PIAGET也搶先獨家亮相全新Possession藍寶、祖母綠珠寶系列，還有微風獨家 TASAKI Atelier全新珠寶、FRED Pain de Scure高級珠寶系列，另有 CHAUMET、BVLGARI等全新商品登場，其中最高單價為BVLGARI此次高級珠寶巡展作品之一，價值高達約5億元。

而PRADA、BURBERRY、SAINT LAURENT、LOEWE、BALENCIAGA、TOD’S等品牌獨家商品，也備足貨量，微風貴賓皆依活動時間表，憑邀請函預先預約。

此外，今年微風正式進軍元宇宙，特別以「Diamondverse鑽石琉星」為主題，利用鑽石、流星搭配投射光束打造耀眼生輝的舞台，以鑽石象徵著每件NFT是獨一無二鑄造而成，並極具收藏價值的藝術創作，門口造景將連續擺放3天，讓貴賓打卡拍攝美照。