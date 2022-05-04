立法院長游錫堃到新北市商討關於立法院遷建的事宜，新北市府提出土城區台北看守所、淡水區淡海新市鎮、新店區碧潭營區、樹林區防洪三期整開區以及三峽區麥仔園都市計畫等五處，新北市議員陳偉杰今在議會質詢時表示，民眾樂見立法院遷入淡水，但更重要的是基礎建設必須先進行，尤其是淡北道路的興建。

陳偉杰質詢時指出，淡水與其它四處最明顯不同的就是缺少一條聯外快速道路，土城有北二高及65快速道路、樹林有65快速道路連接北二高及中山高、新店及三峽都有北二高經過。

如果淡北道路不興建，未來要讓所有立委和官員搭著捷運轉輕軌去淡海，還是讓大家塞完車，等所有委員到齊了才能開議，陳偉杰說，市府應該當著游錫堃院長的面，請求游院長協助爭取淡北道路才對。

陳偉杰又指出，除淡北道路，還有區域發展的重心以及生活機能的完善，畢竟國會是民意的最高殿堂，絕不能坐落在缺乏整體規畫和生活機能的區域。

陳偉杰說，淡海科技園區的提出，就是希望能夠確立淡海新市鎮的發展重心及定位，提升淡水、三芝、石門甚至是八里民眾的就業機會，經發局應該盡速規劃進行。

陳偉杰表示，看見淡海新市鎮被列入立法院遷建的選項，而且還被歸列在「短中期」就可進行，感覺淡水終於受到重視，如果真的實現，淡八三石將不會再被視為偏鄉。陳偉杰說，「淡北道路」、「淡海科技園區」以及「各項生活機能建設」是目前淡水以及淡海新市鎮未來發展最急需的多項基礎建設，無論立法院是否真能遷到淡水，都希望市府能藉由這個機會盡速審視，讓淡海成為名符其實的「新市鎮」。