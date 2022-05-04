國家電影及視聽文化中心（以下簡稱國家影視聽中心）於4日迎接台灣電視史重要的一批文物！知名製作人「阿姑」周遊及導演李朝永夫婦，將歷年製作的珍貴電視劇數位帶捐贈給國家影視聽中心保存典藏，總數龐大接近三千多卷影視作品。
「阿姑」周遊在捐贈儀式上感性地表示：「很榮幸能捐贈我製作的電視作品給國家影視聽中心，讓一輩子辛苦的作品得以好好被保存和看見。我超過60年的演藝生涯中，全靠吃苦當作吃補、一步一腳印的努力奮鬥。說來既心酸也好笑，老天爺給了我好運讓我能有些驕傲的成就，卻也無情地把我拍攝電影主演的底片在一場片庫大火中被燒掉，而我在中視所製作多部的電視劇母帶也因納莉颱風泡水淹掉。雖然很可惜那些作品已經消失無蹤，但幸好還有一些作品被保存下來，我們也特地到北美收購一些還保留在世上的作品，再捐回給國家影視聽中心。」
李朝永導演也提到：「目前我們正在整理劇本手稿和故事大綱中，未來也預計再捐給國家影視聽中心好好典藏這些作品，希望能做為後人提升學術研究及推展影視聽文化藝術的參考，發揮更大的價值。」
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