伊雲谷（6689）4日向證交所送件申請股票上市，為今（111）年第三家國內公司申請股票上市。伊雲谷今天在興櫃收盤價為250元上漲2.94％，收盤均價為245.73元。

伊雲谷數位科技公司負責人為林啟雄，公司實收資本額6億元，主要產品包括雲端服務、存儲商品等；去（110）年度稅前純益為2.55億元，每股稅後盈餘（EPS）3.4元。