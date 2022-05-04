中鋼構(2013)4日召開董事會，通過第一季財報案，單季稅後淨利達到1.09億元、年增45.33％，EPS為0.55元，創近9年來新高。

此外，為提升公司及集團企業形象，善盡社會責任，增進社會福祉，中鋼構董事會也通過捐贈新台幣15萬元給財團法人中鋼集團教育基金會。

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