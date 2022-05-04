美國聯準會（Fed）即將宣布利率政策決議，外界關注台灣央行後續升息可能性。學者指出，台灣央行會看物價、經濟成長動能以及各國央行動作，若3到5月的消費者物價指數（CPI）都逾3%，央行6月升息機會大。

Fed正舉行為期2天的政策利率會議，外界預期可能一舉宣布升息2碼（1碼為0.25個百分點），並公布如何縮減資產負債表。

中央大學經濟系教授徐之強告訴中央社記者，台灣央行考量升息主要會看3個因素，一為台灣物價情勢，二是主要國家央行的貨幣政策動向，三是國內產業復甦狀況以及經濟成長動能。

徐之強指出，第一項因素相對關鍵，因為各國央行都很關注通貨膨脹情況，包括美國、英國、歐洲央行多數都希望把通膨控制在目標區間上下，以此作為貨幣政策的主要考量，台灣央行在6月是否進一步升息，要看今年3到5月的CPI情勢。

主計總處先前公布的3月CPI年增率飆升到3.27%，創下9年半最大漲幅。 徐之強指出，如果4月、5月CPI也都在3%左右沒有下滑趨勢，央行6月升息機會就比較大。

第二是主要國家央行動作，徐之強指出，主要央行都在升息，除了中國人民銀行因為擔心經濟下行風險大，日前宣布下調金融機構存款準備金率，雖然中國最近受到疫情影響，封控措施可能影響供應鏈布局與部分台灣廠商出口動能，但預期台灣央行應該主要還是看Fed動作為主。

徐之強指出，第三是看國內產業復甦狀態以及經濟成長動能。主計總處先前公布2022年第1季經濟成長率概估為3.06%，5月底可能還會公布最新經濟預測，如果沒有大幅下修，全年經濟成長率仍可「保四」，意味產業成長動能還不錯。

徐之強指出，三因素中以物價最為關鍵，從央行最近公布理監事會議記錄來看，也可以看出多位理事對物價抱持較為審慎態度。至於台灣是否進入升息循環，必須關注下半年能源價格會不會居高不下，天然氣、黃小玉（黃豆玉米小麥）最近上漲不少，下半年物價如果還很高，進入升息循環機會就比較大。

不過，徐之強也提出但書，物價由供需兩端所決定，如果全球需求面不振，自然影響價格表現，屆時物價未必會上揚。

中央研究院經濟所研究員簡錦漢認為，外界預期Fed這次會升2碼，今年也會多次升息，但台灣央行應該不太可能都等幅跟進，2年前降息其實是到歷史新低水準，低利率環境下資產價格近年明顯膨脹，央行若升息到比較正常的水準，並非壞事。不過，央行如果後續多次升息，預料金融市場還是會逐次做出反應，不會一次反應完畢。