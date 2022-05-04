總獎金新台幣700萬元的2022年三花TPGA錦標賽即將在5日於台灣高爾夫俱樂部展開四回合72洞比賽，今年共有142位台灣職業好手參賽，爭奪150萬冠軍獎金，焦點將集中在洪健堯尋求連霸與個人第6冠賽史紀錄。

洪健堯曾分別於2013年、2017年至2019年與2021年5度奪下TPGA錦標賽冠軍，2020年曾被葉昱辰中斷4連霸之路，但是去年又再度奪回冠軍獎盃，今年期待再創新紀錄。

此外，令人矚目的還有「台灣一哥」林文堂也追求賽史個人第5冠，詹世昌尋求賽史第3冠，地主球員葉昱辰企求2度封王；去年台巡賽獎金王李玠柏希冀拿下生涯第2座國內大賽冠軍。

因國外選手入境，仍須受隔離檢疫規定，因此今年這場比賽是20多年來第3次參賽者全都是台灣選手，意味著冠軍獎盃也確定會落在自家人手中。

這項具有悠久歷史的大賽今年是第55屆，由台灣三花棉製業股份有限公司與三花棉業公益教育基金會及台灣職業高爾夫協會TPGA聯合主辦，協辦單位是具百年歷史的臺灣高爾夫俱樂部，在過去54屆中，曾經在此舉辦過11次比賽，而今年卻是自1984年第19屆後，於2020年在相隔36年後首度再舉辦TPGA錦標賽，球道全長6923碼。

而TPGA錦標賽自1966年舉辦首屆起，昔日一直與台灣三商名人賽及台灣公開賽並稱台灣三大賽，後來台灣公開賽停辦後，被仰德TPC錦標賽取代，而TPGA錦標賽仍保持傳統，成為台灣今昔四大賽之一。