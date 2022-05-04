楊梅瑞塘市民活動中心外，午後人潮排到外面馬路邊。（蔡明亘攝）

觀音廣福市民活動中心排隊人龍。（蔡明亘攝）

桃園市今日開放25處莫德納疫苗接種站，年滿18歲民眾皆可施打第1、2與3劑，長者還送禮券和白米，因應疫情升溫，民眾施打意願增加，各處接種站一早湧現人潮，頂著大太陽等待接種，據衛生局統計，全市今共接種破4萬劑。

楊梅勞動部勞動力發展署桃竹苗活動中心外，工作人員手上號碼牌飛快發出，現場有民眾早上就來排隊，但因太多人只能排到下午場，顯見莫德納打氣夯。另名彭姓民眾則說，先前開放高端時不太想打，對拿到較後面的號碼也尚可接受，因疫情爆發大家都想趕快打到疫苗。

瑞塘市民活動中心外，午後人潮排到外面馬路，有人不耐炎熱撐起陽傘。有民眾指出，今日已來第3趟，前後排隊時間長達2小時，建議簡化流程，排太久對長輩而言也不太友善。現場工作人員則說，早上等候民眾太多，先發放部分下午場號碼牌，但有留一半數量給下午才來的民眾。

據衛生局統計，全市今日共施打41047劑，其中第1劑占3588劑、第2劑占5345劑、追加劑占比最多共32108劑、基礎加強劑僅占6劑。25處接種站中，楊梅勞動部勞動力發展署桃竹苗活動中心、桃園五中市民活動中心及陽明運動公園接種人數最多。