對於有小吃店轉型生醫公司，與上市公司合作提供資金，取得中央的快篩試劑採購訂單標案一事，網友質疑，到底是那一家上市公司？資金貸予他人，不可能沒有董事會通過以及公告吧？且有可能涉及公司治理！「用『上市公司』只會把問題搞大而已！」也有網友呼籲金管會、證交所動起來！

本土疫情嚴峻，快篩試劑全民搶購供不應求，立法院國民黨團今（4）日召開記者會，踢爆衛福部核准進口快篩試劑的22家廠商內，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然是由資本額200萬、不具醫療專業的小吃店變身，並在1年半就承攬政府高達16億元標案。

國民黨團副書記長林思銘指出，指揮中心5月2日向高登環球生醫公司採購1700萬劑快篩試劑，並請公司儘速向國外洽訂，經過國民黨團調查，該公司資本額僅200萬，前身是「順益屋食品有限公司」，是在長庚醫院美食街的一家小吃店，根本不具備醫療專業，1年半前才變更名稱為「高登環球生醫有限公司」。

高登表示，老闆曾在多年前開過小吃店，但後來已經停業，在疫情期間而轉做生技外貿，在2020年將小吃店改為生醫公司，並在去年獲准進口新冠快篩試劑，也在今年收到中央的採購訂單標案。高登強調，因有與上市公司合作提供資金，也獲得韓國快篩劑公司原廠的支持，才能取得標案，賽特瑞恩也已允諾會在期限內提供足額的快篩試劑，請外界不用擔心。

不過，網友質疑，「上市公司提供資金？上市公司可以隨便提供資金的嗎？」如果是上市公司借款，可能還有公司法問題，資金貸予他人，不可能沒有董事會通過以及公告吧？如果是銀行，資本兩百萬，然後借款十幾億，而且才剛轉生技貿易沒多久，會通過借款？到底是那一家上市公司？蠻好奇的，有可能涉及公司治理！也有網友呼籲，「上市公司欸？ 金管會、證交所，動起來吧！」「上市公司哪一家講出來啊！」「用『上市公司』只會把問題搞大而已！」