受中國大陸封城影響，造成物料、生產及運輸不順，工業電腦龍頭研華（2395）預估將導致第二季營收季減5％之內，但仍優於去年同期表現，年增約1成，區間落在153.17億元～158.95億元，毛利率及營益率則可望維持在相對高檔水準。

研華4日召開法說會，在北美、歐洲、中國三大地區全數繳出雙位數成長帶動下，首季營收、獲利齊創歷史新高，EPS 3.32元。展望第二季，由於中國大陸封城，以及缺料問題持續干擾，使得部分出貨往後遞延，預估單季營收將落在153.17億元～158.95億元之間，毛利率36.5～38.5％、營益率16％～18％

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，受惠智慧醫療、工廠自動化、智慧城市等相關應用需求強勁，帶動營收顯著成長，首季訂單出貨比（B/B ratio）約1.36，已較去年相對回穩，訂單去化狀況轉趨順暢，預料下半年關鍵零組件舒緩，以及公司有設定控管目標，B/B值將回到1.2~1.3較正常水準，整體庫存結構健康。

針對昆山廠營運情況，蔡淑妍指出，公司主要風控在產能及物流兩大方面，產能部分，由於研華近幾年著重在彈性、客製生產，因此可以將部分產品移到台灣進行製造，以目前來看，後續反而是物流影響比較大，包括零組件缺料、貨物運送等問題還需要時間改善，導致第二季出貨水位將低於首季。

研華強調，雖然短期營收動能略受影響，不過，終端客戶強勁需求並未改變，預計昆山廠5月下旬產能即可全數恢復，下半年缺料問題可望進一步緩解，將追趕生產進度，提升訂單滿足率。

另在漲價部分，研華去年4月及今年初各進行一次產品價格調整，根據各產品線進行調整，平均漲幅在3％～8％之間，以反應生產成本上升壓力，將持依照不同區域發展情況進行檢視。

法人分析，研華林口廠區已完成擴產，並進行產能調配，整體來看，可把中國大陸封城對第二季營收衝擊控制在5％之內，影響程度相對輕微。且中長期接單動能續強，配合產品漲價效益顯現，預估單季稅後淨利、EPS仍有望創下同期新高紀錄。