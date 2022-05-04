大陸4月PTA裝置重啟與檢修並存，對應的PTA企業開工負荷維持低位水平，PTA行業開工率從月初74％降至67％，整體供應依處於收縮狀態，加上油價高檔走堅，PTA行情震盪上行，較月初上漲6.09％，年增35％。

分析師表示，成本端支撐猶在，PTA供給端受限背景下，社會庫存將進一步下降。伴隨終端織造行業隨著疫情逐步得到控制，部分企業存在補單、補貨的動作，需求端存在回暖預期，5月PTA價格重心有望進一步抬升。台化（1326）、東聯（1710）營運加分。

此外，大陸EG四月開工率斷崖式下滑，EG裝置降負停車增多，而大陸湖北三寧60萬噸EG裝置5月開始有降負荷運行計劃，6月檢修；黔西煤化工30萬噸EG裝置及內蒙古易高12萬噸EG裝置五月有檢修計劃；神華榆林40萬噸EG裝置計劃6月初停車檢修20天。伴隨供給縮減、原料乙烯波動趨緩，有助增添報價支撐力道、舒緩利差侵蝕壓力。南亞（1303）、東聯、中纖（1718）營運疏壓。

分析師認為，大陸近期聚酯開工率快速下降至78.4％，但考慮到近期華東部分聚酯工廠原料庫存低位，但物流不暢導致原料供應困難，後續存被動停車的風險，短期聚酯開工率或難言底部。5月若疫情拐點顯現，預計產業鏈自下而上或有一輪較為明顯的補庫正反饋拉動。

南亞指出，大陸各地防疫措施短期不易鬆綁，部份物流運輸受阻，市場復甦不如預期，影響EG需求，而油價維持高檔，但EG行情相對弱勢，生產廠家不堪虧損，陸續啟動減產措施，在供應量大幅減少下，將使價格有所支撐。目前部份產線已停產，視市況適時調整產銷量。